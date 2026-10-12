Сибіга повідомив Німеччині про удар РФ по ТЕЦ-5 у Харкові

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 жовтня під час телефонної розмови з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем повідомив про удар російських військ по ТЕЦ-5 у Харкові. За словами глави українського МЗС, атака сталася через кілька годин після оголошення енергетичного перемир'я, тож Росія фактично порушила його одразу після оголошення.

Про це повідомили в МЗС України, передає Новини.LIVE.

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Удар по ТЕЦ-5 у Харкові та енергетичне перемир'я

Під час розмови Андрій Сибіга підтвердив готовність України до повного енергетичного перемир'я. Водночас він наголосив, що для цього Росія має припинити удари по українських енергетичних об'єктах.

"На російський терор необхідно відповідати силою, єдністю та рішучістю", — заявив міністр.

Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву. Серед необхідних кроків він назвав надання Україні додаткових пакетів військової допомоги, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу та повне використання заморожених російських активів.

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Підтримка Німеччини

Сибіга подякував Німеччині за підтримку України та наголосив на взаємній користі співпраці в енергетичній сфері, спільному виробництві оборонної продукції й відновленні України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 11 жовтня російські війська вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир’я.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що важливо не лише оголосити перемир'я, а й забезпечити його виконання на практиці.