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Главная Харьков Россия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа о перемирии

Россия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа о перемирии

Ua ru
11 октября 2026 21:11
Зеленский заявил об ударе РФ по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.

О последствиях атаки сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Погибшие и раненые в пригороде Харькова

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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