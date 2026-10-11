Зеленский заявил об ударе РФ по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа

Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.

О последствиях атаки сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Погибшие и раненые в пригороде Харькова

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