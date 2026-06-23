Синегубов: фактически все воздушные тревоги в Харькове являются реальными

Олег Синегубов. Фото: Новини.LIVE

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что каждая воздушная тревога в Харькове в настоящее время является реальной. Он призвал людей не игнорировать её.

Об этом Олег Синегубов сказал на пресс-конференции во вторник, 23 июня, передает Новини.LIVE.

Угрозы в Харькове

Синегубов отметил, что не может конкретно сказать, до каких районов уже долетают FPV-дроны, но это далеко не весь город. По его словам, был случай, когда анализировали дальность ударов КАБ. Сначала они долетали на 30 км, а впоследствии — на 130 км. Кроме того, реактивные управляемые авиабомбы долетали до Лозовой из Донецкой области.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что в настоящее время воздушная тревога фактически всегда реальна.

"Каждая воздушная тревога в 95% случаев реальна. Либо летит FPV-дрон, либо один-два "Шахеда", либо идет атака реактивными "Шахедами", — говорит он.

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Синегубов призвал реагировать на воздушные тревоги.

Он отметил, что российская армия постоянно испытывает новые средства поражения, а все обнаруженные беспилотники тщательно анализируются правоохранителями, военными и специалистами по радиоэлектронной борьбе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после российского обстрела. Боеприпас упал во двор частного дома в Дергачах.

А за последние сутки Харьков и 16 населенных пунктов области подверглись российским ударам. В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.