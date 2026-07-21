Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Синегубов: в Харьковской области усилят охрану АЗС после массированных атак России

Синегубов: в Харьковской области усилят охрану АЗС после массированных атак России

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 18:45
Более 120 АЗС в Харьковской области подверглись нападению со стороны РФ — Синегубов объявил о новых мерах безопасности
Олег Синегубов. Фото: Гвара Медиа

В Харьковской области с начала 2026 года российские войска более 120 раз наносили удары по автозаправочным станциям. После серии ударов областные власти готовят новые требования к работе АЗС, которые должны повысить безопасность работников и посетителей.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии для Новини.LIVE.

Какие новые меры безопасности готовят для автозаправочных станций в Харьковской области

По словам главы ОВА, большинство ударов по АЗС пришлось именно на Харьков. При этом речь идет не о количестве полностью разрушенных автозаправочных станций, а об общем количестве попаданий, среди которых были и повторные атаки.

"С начала года под ударами оказались более 120 АЗС по области. Большинство из них — это более 80 — в городе Харькове. Это не означает, что 80 автозаправочных станций уничтожено, это просто факты ударов, были и повторные удары", — сказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что вопрос о дополнительной защите автозаправочных станций планируется вынести на заседание Совета обороны области. Среди возможных решений — установка антидроновых сеток, укрепление операторских и мест заправки габионами, а также сотрудничество с частными операторами систем противовоздушной обороны.

Читайте также:

"Речь идет об антидроновых сетках, об обеспечении безопасности операторских постов и самих пунктов заправки с помощью габионов и т. д. Мы также рассматриваем возможность определенного сотрудничества, в том числе у нас есть предложения от частных компаний в сфере ПВО по защите непосредственно этих АЗС", — сообщил он.

Отдельно Синегубов подчеркнул, что, несмотря на постоянные атаки российских войск, риска дефицита топлива в Харькове и области пока нет.

Также он сообщил, что с начала года силы противовоздушной обороны уничтожили над Харьковом и областью более двух тысяч ударных беспилотников типа Shahed и "Италмас". Только в июне украинские военные ликвидировали 476 воздушных целей. По словам Синегубова, российские FPV-дроны уже около шести месяцев долетают до Харькова, поэтому военных продолжают укреплять средствами радиоэлектронной борьбы и другими системами противодействия.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают наступательные действия на востоке и северо-востоке Украины, пытаясь прорвать украинскую оборону. Одним из самых напряженных направлений остается Харьковская область, где враг регулярно атакует позиции Сил обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 июля россияне массированно атаковали Харьков и область, в результате чего погибли как минимум три человека, ещё 15 получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, железнодорожные объекты, автозаправочные станции и другие гражданские объекты.

Олег Синегубов Харьков война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации