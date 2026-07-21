Синегубов: в Харьковской области усилят охрану АЗС после массированных атак России

Олег Синегубов. Фото: Гвара Медиа

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В Харьковской области с начала 2026 года российские войска более 120 раз наносили удары по автозаправочным станциям. После серии ударов областные власти готовят новые требования к работе АЗС, которые должны повысить безопасность работников и посетителей.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии для Новини.LIVE.

Какие новые меры безопасности готовят для автозаправочных станций в Харьковской области

По словам главы ОВА, большинство ударов по АЗС пришлось именно на Харьков. При этом речь идет не о количестве полностью разрушенных автозаправочных станций, а об общем количестве попаданий, среди которых были и повторные атаки.

"С начала года под ударами оказались более 120 АЗС по области. Большинство из них — это более 80 — в городе Харькове. Это не означает, что 80 автозаправочных станций уничтожено, это просто факты ударов, были и повторные удары", — сказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что вопрос о дополнительной защите автозаправочных станций планируется вынести на заседание Совета обороны области. Среди возможных решений — установка антидроновых сеток, укрепление операторских и мест заправки габионами, а также сотрудничество с частными операторами систем противовоздушной обороны.

"Речь идет об антидроновых сетках, об обеспечении безопасности операторских постов и самих пунктов заправки с помощью габионов и т. д. Мы также рассматриваем возможность определенного сотрудничества, в том числе у нас есть предложения от частных компаний в сфере ПВО по защите непосредственно этих АЗС", — сообщил он.

Отдельно Синегубов подчеркнул, что, несмотря на постоянные атаки российских войск, риска дефицита топлива в Харькове и области пока нет.

Также он сообщил, что с начала года силы противовоздушной обороны уничтожили над Харьковом и областью более двух тысяч ударных беспилотников типа Shahed и "Италмас". Только в июне украинские военные ликвидировали 476 воздушных целей. По словам Синегубова, российские FPV-дроны уже около шести месяцев долетают до Харькова, поэтому военных продолжают укреплять средствами радиоэлектронной борьбы и другими системами противодействия.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают наступательные действия на востоке и северо-востоке Украины, пытаясь прорвать украинскую оборону. Одним из самых напряженных направлений остается Харьковская область, где враг регулярно атакует позиции Сил обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 июля россияне массированно атаковали Харьков и область, в результате чего погибли как минимум три человека, ещё 15 получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, железнодорожные объекты, автозаправочные станции и другие гражданские объекты.