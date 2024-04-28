Синегубов назвал основные задачи к следующему отопительному сезону в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сейчас идет подготовка к следующему отопительному сезону. Он назвал главные стратегические задачи.
Об этом Олег Синегубов рассказал в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Подготовка к отопительному сезону в Харьковской области
"Есть одна из ключевых стратегических задач — децентрализовать все составляющие системы жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины. Прежде всего говорим о модульных газовых котельных, когенерационных установках, газотурбинных энергоблоках и прочее", — рассказал Синегубов.
По его словам, была разработана подробная дорожная карта и потребность. Синегубов отметил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку международных партнеров.
К тому же в Харьковской области работают над экспериментальным проектом по энергонезависимости объектов социальной инфраструктуры.
"Вместе с тем продолжаем направлять усилия на восстановление крупных энергетических объектов. Понимаем, что это вопрос не одного года", — подчеркнул Синегубов.
Он добавил, что работа продолжается по трем направлениям: автономность, децентрализация и бесперебойность.
Напомним, в Одессе уже закончился отопительный сезон, поэтому коммунальщики будут работать над обнаружением скрытых дефектов тепловых сетей. Так, в городе начнется гидравлическая опрессовка тепловых сетей.
Также зима этого года стала исторической для Украины. Государство впервые смогло обеспечить себя газом без импорта голубого топлива. При этом в течение войны компания "Нафтогаз" увеличила уровень добычи газа на 7-8%.
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