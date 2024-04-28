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Синегубов назвал основные задачи к следующему отопительному сезону в Харьковской области

28 апреля 2024 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов назвал основные задачи к следующему отопительному сезону в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сейчас идет подготовка к следующему отопительному сезону. Он назвал главные стратегические задачи.

Об этом Олег Синегубов рассказал в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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"Есть одна из ключевых стратегических задач — децентрализовать все составляющие системы жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины. Прежде всего говорим о модульных газовых котельных, когенерационных установках, газотурбинных энергоблоках и прочее", — рассказал Синегубов.

По его словам, была разработана подробная дорожная карта и потребность. Синегубов отметил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку международных партнеров. 

К тому же в Харьковской области работают над экспериментальным проектом по энергонезависимости объектов социальной инфраструктуры.

"Вместе с тем продолжаем направлять усилия на восстановление крупных энергетических объектов. Понимаем, что это вопрос не одного года", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что работа продолжается по трем направлениям: автономность, децентрализация и бесперебойность.

Напомним, в Одессе уже закончился отопительный сезон, поэтому коммунальщики будут работать над обнаружением скрытых дефектов тепловых сетей. Так, в городе начнется гидравлическая опрессовка тепловых сетей.

Также зима этого года стала исторической для Украины. Государство впервые смогло обеспечить себя газом без импорта голубого топлива. При этом в течение войны компания "Нафтогаз" увеличила уровень добычи газа на 7-8%.

Харьков
Харьковская область
Олег Синегубов
отопление
подготовка

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