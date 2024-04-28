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Синєгубов назвав основні завдання до наступного опалювального сезону в Харківській області

28 квітня 2024 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов назвав основні завдання до наступного опалювального сезону в Харківській області
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що наразі триває підготовка до наступного опалювального сезону. Він назвав основні стратегічні завдання.

Про це Олег Синєгубов розповів у Telegram у неділю, 28 квітня.

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"Маємо одне з ключових стратегічних завдань — децентралізувати всі складові системи житлово-комунального господарства Харківщини. Передусім говоримо про модульні газові котельні, когенераційні установки, газотурбінні енергоблоки та інше", — розповів Синєгубов.

За його словами, було розроблено детальну дорожню карту та потребу. Синєгубов зазначив, що в цьому питанні розраховує на підтримку міжнародних партнерів. 

До того ж у Харківській області працюють над експериментальним проєктом щодо енергонезалежності обʼєктів соціальної інфраструктури.  

"Разом із тим продовжуємо спрямовувати зусилля на відновлення великих енергетичних об‘єктів. Розуміємо, що це питання не одного року", — наголосив Синєгубов.

Він додав, що наразі робота триває по трьох напрямках: автономність, децентралізація та безперебійність.

Нагадаємо, в Одесі вже закінчився опалювальний сезон, тож комунальники працюватимуть над виявленням прихованих дефектів теплових мереж. Так, в місті розпочнеться гідравлічне опресування теплових мереж.

Також цьогорічна зима стала історичною для України. Держава вперше змогла забезпечити себе газом без імпорту блакитного палива. При цьому протягом війни компанія "Нафтогаз" збільшила рівень видобутку газу на 7-8%.

Харків
Харківська область
Олег Синєгубов
опалення
підготовка

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