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Синегубов обновил данные о пострадавших в результате обстрела Харькова

17 мая 2024 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов обновил данные о пострадавших в результате обстрела Харькова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: drohobych-rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове в пятницу, 17 мая, возросло количество пострадавших в результате российского обстрела. Всего враг ранил 19 человек и убил еще двоих.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и одна женщина. Возраст от 20 до 60 лет", — рассказал Синегубов.

Известно, что четыре человека в тяжелом состоянии, все остальные — в среднем. 

К тому же противник убил двух мужчин около 45 лет.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.

Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами. 

война
Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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