Синегубов обновил данные о пострадавших в результате обстрела Харькова
В Харькове в пятницу, 17 мая, возросло количество пострадавших в результате российского обстрела. Всего враг ранил 19 человек и убил еще двоих.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Жертвы в результате обстрела Харькова
"Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и одна женщина. Возраст от 20 до 60 лет", — рассказал Синегубов.
Известно, что четыре человека в тяжелом состоянии, все остальные — в среднем.
К тому же противник убил двух мужчин около 45 лет.
Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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