Синєгубов оновив дані про потерпілих внаслідок обстрілу Харкова
У Харкові у п'ятницю, 17 травня, зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Загалом ворог поранив 19 людей та вбив ще двох.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Жертви внаслідок обстрілу Харкова
"Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та одна жінка. Вік від 20 до 60 років", — розповів Синєгубов.
Відомо, що чотири людини у важкому стані, всі решта — у середньому.
До того ж противник вбив двох чоловіків близько 45 років.
Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.
Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.
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