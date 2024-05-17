Синєгубов оновив дані про потерпілих внаслідок обстрілу Харкова

Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: drohobych-rada.gov.ua

У Харкові у п'ятницю, 17 травня, зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Загалом ворог поранив 19 людей та вбив ще двох.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та одна жінка. Вік від 20 до 60 років", — розповів Синєгубов.

Відомо, що чотири людини у важкому стані, всі решта — у середньому.

До того ж противник вбив двох чоловіків близько 45 років.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 травня Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста.

Також вночі 17 травня в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.