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Синегубов оценил вероятность повторного наступления на Харьков

25 декабря 2023 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Синегубов оценил вероятность повторного наступления на Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские военные рассматривают сценарий, когда российские оккупанты могут пойти в повторное наступление на Харьков. Есть ли такая вероятность, рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Конечно, знаем о таких их намерениях, они действительно есть. И знаем, что они будут учитывать ошибки весны прошлого года", — сказал Синегубов.

По его словам, украинские воины также в течение двух лет войны не стояли на месте ни в техническом, ни в кадровом плане.

"Мы готовы. Четко понимаем — расслабляться рано", — подчеркнул он.

Также Синегубов объяснил, почему оккупанты постоянно штурмуют Синьковку и почему она так важна для врага.

"В Харьковской области для врага это сейчас — основная цель, поскольку, например, захват Синьковки позволит продвигаться дальше и создать предпосылки для блокирования Купянска", — сказал он.

Кроме того, главной целью россиян является Купянск Узловой, но чтобы до него добраться, нужно захватить часть города Купянска.

"Эти планы мы понимаем, эти планы понимают наши Вооруженные силы. Поэтому адекватно реагируем", — добавил глава ОВА.

Напомним, что россияне пристально следят за подготовкой Вооруженных сил Украины к возможному контрнаступлению-2024. В частности, и поэтому они активизировались на восточных направлениях.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают скрывать мобилизацию. Враг формирует новый псевдодобровольческий батальон.

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