У Харкові зрадник передавав окупантам важливі дані — йому загрожує довічне ув'язнення

Російський агент за ґратами. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали російського агента, який передавав спільникам на окупованих територіях інформацію про розташування українських військових, локації ракетних ударів по місту та вчиняв інші протиправні дії. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Зрадник передавав російським кураторам конфіденційну інформацію

Як зазначили в прокуратурі, досудовим слідством встановлено, що харківʼянин, який працював завгоспом на одному з державних підприємств, передавав заборонену до розповсюдження інформацію своєму знайомому. Товариш обвинуваченого є одним із гауляйтерів Харківщини, він у складі армії ворога брав участь у бойових діях з метою окупації Харкова.

"Протягом 2022 року харківʼянин збирав і передавав своєму другу через месенджер Telegram інформацію щодо об’єктів із зазначенням їх територіальної прив’язки, на яких перебувають військовослужбовці ЗСУ, а також відслідковував місця ураження ракетних обстрілів по місту", — йдеться у повідомленні.

Зрадник також шукав дані про співробітників харківських вишів для вербування російськими спецслужбами.

Зловмисника викрили у червні цього року. Вдома у нього виявлено близько пів тисячі патронів, які він незаконно придбав та зберігав. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Україні судитимуть 26-річного російського військовослужбовця, який майже до смерті побив чоловіка за те, що той відмовив продати свою 3-річну доньку. Це сталося навесні минулого року під час окупації Харківщини.

Як ми повідомляли раніше, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.