У Харкові зрадник передавав окупантам важливі дані — йому загрожує довічне ув'язнення
У Харкові затримали російського агента, який передавав спільникам на окупованих територіях інформацію про розташування українських військових, локації ракетних ударів по місту та вчиняв інші протиправні дії. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зрадник передавав російським кураторам конфіденційну інформацію
Як зазначили в прокуратурі, досудовим слідством встановлено, що харківʼянин, який працював завгоспом на одному з державних підприємств, передавав заборонену до розповсюдження інформацію своєму знайомому. Товариш обвинуваченого є одним із гауляйтерів Харківщини, він у складі армії ворога брав участь у бойових діях з метою окупації Харкова.
"Протягом 2022 року харківʼянин збирав і передавав своєму другу через месенджер Telegram інформацію щодо об’єктів із зазначенням їх територіальної прив’язки, на яких перебувають військовослужбовці ЗСУ, а також відслідковував місця ураження ракетних обстрілів по місту", — йдеться у повідомленні.
Зрадник також шукав дані про співробітників харківських вишів для вербування російськими спецслужбами.
Зловмисника викрили у червні цього року. Вдома у нього виявлено близько пів тисячі патронів, які він незаконно придбав та зберігав. Зараз він перебуває під вартою.
Нагадаємо, в Україні судитимуть 26-річного російського військовослужбовця, який майже до смерті побив чоловіка за те, що той відмовив продати свою 3-річну доньку. Це сталося навесні минулого року під час окупації Харківщини.
Як ми повідомляли раніше, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.
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