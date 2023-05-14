Синегубов показал последствия вражеских обстрелов в Харьковской области

Кадры повреждений после ночной атаки в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов/telegram

Ночью, 14 мая, оккупанты массово обстреливали города и гражданское население Украины. На Харьковщине враг наносил ракетные удары. Олег Синегубов сообщил, что пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграмм канале.

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Олег Синегубов сообщил, что в ночь с 13 на 14 мая оккупанты обстреливали область из ЗРК-300. Враг нанес ракетные удары по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

Также он отметил, что в пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах, расположенных рядом, выбило окна и разрушены два гаража. Обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки, 13 мая, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Сообщается, что в результате вражеского обстрела из РСЗО "Смерч" повреждено частное домовладение в Купянске. В селе Хатное обстрелами оккупанты повредили по меньшей мере четыре частных жилых дома. В результате обстрела произошел пожар. Ранена и была госпитализирована 43-летняя женщина. В селе Огирево Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения и госпитализирован. В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере три жилых дома.

"Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов", — написал Олег Синегубов.

Кроме этого он добавил, что на линии столкновения враг пытался продвинуться вперед в районе Масютовки, Новоселовского и Стельмаховки, но понес потери и отступил.

Напомним, что в ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину. В частности, под вражескими ударами оказался город Тернополь.

Глава Запорожской ОВА написал, что враг ночью 14 мая обстрелял 18 населенных пунктов. Во время массовой атаки пострадал мужчина.

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.