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На Харківщині з населених пунктів поблизу лінії фронту евакуювали всіх дітей

9 травня 2023 16:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині з населених пунктів поблизу лінії фронту евакуювали всіх дітей – Синєгубов
Евакуйовані люди з територій Харківської області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом останніх двох тижнів вдалося вивезти 50 сімей з дітьми з Куп’янського району, який перебуває під постійними ворожим вогнем. Деякі родини доводиться примусово вивозити з-під обстрілів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" 9 травня.

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За словами Синєгубова, ворог б’є з далекобійної артилерії по районам області, розташованим неподалік лінії розмежування. Найбільш вразливою наразі є Куп’янська громада.

"Там де проходить лінія фронту, там важко. Щодня місто Куп’янськ знаходиться під обстрілами. На самій лінії фронту дітей вже немає", — розповів Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що у зоні вогневого ураження перебувають міста та села на відстані 5-20 км від лінії фронту.

"І коли 70% населеного пункту вже виїхало і залишається декілька сімей з дітьми, то ми приймаємо рішення щодо примусової евакуації", — розповів очільник області.

Нагадаємо, що за дорученням начальника Харківської ОВА в регіоні продовжується добровільна евакуація із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування. Так напочатку квітня з села Лук'янці евакуювали багатодітну родину. 

До цього ми розповідали, що у Куп'янському районі Харківської області поліція евакуювала сім дітей віком від 2 до 11 років. Їх разом з батьками доставили до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло.

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