Синєгубов показав наслідки ворожих обстрілів на Харківщині

Кадри пошкоджень після нічної атаки на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов/telegram

Вночі 14 травня окупанти масово обстрілювали міста та цивільне населення України. На Харківщині ворог завдавав ракетних ударів. Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих немає.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм каналі.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки

Олег Синєгубов повідомив, що в ніч з 13 на 14 травня окупанти обстрілювали область з ЗРК-300. Ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

Також він зазначив, що у смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках, які розташовані поруч, вибило вікна та зруйновано два гаражі. Обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби, 13 травня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" пошкоджено приватне домоволодіння у Куп'янську. У селі Хатнє обстрілами окупанти пошкодили щонайменше чотири приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілу здійнялась пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка. У селі Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення та госпіталізований. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів", — написав Олег Синєгубов.

Крім цього він додав, що на лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед у районі Масютівки, Новоселівського та Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну. Зокрема, під ворожими ударами опинилося місто Тернопіль.

Голова Запорізької ОВА написав, що ворог вночі 14 травня обстріляв 18 населених пунктів. Під час масової атаки постраждав чоловік.

У ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.