Синегубов сообщил, что на Харьковщине на мине подорвался мужчина
Сегодня, 29 апреля, в Харьковской области на мине подорвался мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Минная опасность
В Харьковской области сохраняется высокая минная опасность.
"Сегодня в с. Вернополье Изюмского района в собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве взорвался 30-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", — написал Олег Синегубов.
Кабинет министров Украины открыл специальный счет для Министерства экономики для сбора средств на гуманитарное разминирование. В настоящее время в стране заминировано до 30% площади.
"Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется. Сейчас открываем специальный счет Министерства экономики", — сообщил Шмыгаль.
Напомним, что из-за сильных порывов ветра и шторма в море, в Одессе и области предупреждают о минной опасности. Взрывной предмет могло прибить море к берегу.