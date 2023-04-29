Синегубов сообщил, что на Харьковщине на мине подорвался мужчина

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Сегодня, 29 апреля, в Харьковской области на мине подорвался мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Минная опасность

В Харьковской области сохраняется высокая минная опасность.

"Сегодня в с. Вернополье Изюмского района в собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве взорвался 30-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", — написал Олег Синегубов.

Сообщение от Олега Синегубова. Фото: скриншот в соцсетях

Кабинет министров Украины открыл специальный счет для Министерства экономики для сбора средств на гуманитарное разминирование. В настоящее время в стране заминировано до 30% площади.

"Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется. Сейчас открываем специальный счет Министерства экономики", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, что из-за сильных порывов ветра и шторма в море, в Одессе и области предупреждают о минной опасности. Взрывной предмет могло прибить море к берегу.