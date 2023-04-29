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Синєгубов повідомив, що на Харківщині на міні підірвався чоловік

29 квітня 2023 18:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Синєгубов повідомив, що на Харківщині на міні підірвався чоловік
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, на Харківщині на міні підірвався чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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На Харківщині зберігається висока мінна небезпека.

"Сьогодні у с. Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", — написав Олег Синєгубов.

Синєгубов
Повідомлення від Олега Синєгубова. Фото: скріншот у соцмережах

Кабінет міністрів України відкрив спеціальний рахунок для Міністерства економіки для збору коштів на гуманітарне розмінування. Наразі в країні заміновано до 30% площі. 

"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що через сильні пориви вітру та шторм у морі, в Одесі та області попереджають про мінну небезпеку. Вибуховий предмет могло прибити море до берега. 

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