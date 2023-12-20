Синегубов рассказал детали о мощном ночном обстреле Харькова

Дом на Салтовке. Иллюстративное фото: Marienko Andrew

Оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова. В настоящее время информации о погибших нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В общей сложности, по словам Олега Синегубова, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам.

"Оккупанты ночью нанесли 2 удара по Салтовскому району Харькова, предварительно — ракетами С-300: в 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту; 01:07 — попадание на территорию транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Без пострадавших", — написал глава Харьковской области.

Скриншот. Телеграмм Олега Синегубова

Он также сообщил, что в 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района, в результате которого был поврежден частный дом.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские войска сегодня ночью обстреляли Харьков. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, куда оккупанты целятся не впервые.