Обстріл Харкова 20 грудня – куди поцілилися росіяни

Обстріл депо у Харкові 20 грудня. Фото: соцмережі

Російські війська вночі, 20 грудня обстріляли Харків. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо і туди окупанти ціляться не вперше.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова 20 грудня

Ще вночі Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли місто. При цьому він уточнив, що принаймні є два прильоти в один із найбільш постраждалих районів міста, біля житлових будинків.

Вже вранці мер повідомив, що нічні ракетні удари припали на територію одного з транспортних депо, де противник не залишив уже живого місця. Туди росіяни ціляться вже не вперше.

"Це суто цивільний об'єкт", — додав Терехов.

Обстріл депо у Харкові 20 грудня. Фото: соцмережі

Обстріл депо у Харкові 20 грудня. Фото: соцмережі

Обстріл депо у Харкові 20 грудня. Фото: соцмережі

Обстріл Харкова 20 грудня. Фото: скріншот

Нагадаємо, що у Харкові лунали вибухи сьогодні, 20 грудня, близько 01:00. Повідомлялося, що місто було під обстрілом балістики.

Також ми писали, що ворог ударив по Херсону увечері 19 грудня. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких четверо дітей.

Додамо, що відомі наслідки атаки на Київ. У КМВА розповіли, скільки вдалося збити ворожих безпілотників.