Синєгубов розповів деталі про потужний нічний обстріл Харкова

Будинок на Салтівці. Ілюстративне фото: Marienko Andrew

Окупанти вночі завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова. На даний час інформації про загиблих немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Загалом, за словами Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

"Окупанти вночі завдали 2 удари по Салтівському району Харкова, попередньо — ракетами С-300: о 01:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту; 01:07 — влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих", — написав очільник Харківщини.

Скриншот. Телеграм Олега Синєгубова

Він також повідомив, що о 03:10 стався ворожий обстріл с. Курилівка Куп'янського району, внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські війська сьогодні вночі обстріляли Харків. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо, куди окупанти ціляться не вперше.