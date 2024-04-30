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Синегубов рассказал, как изменилась ситуация на Купянском направлении

30 апреля 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов рассказал, как изменилась ситуация на Купянском направлении
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о военной ситуации на севере области и Купянском направлении. По его словам, она неизменна.

Об этом Олег Синегубов рассказал в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Военная ситуация на севере Харьковской области и Купянском направлении

Синегубов отметил, что личный состав врага не увеличен.

"Постоянно отслеживаем перемещение войск как и на севере, так и на северо-востоке. На сегодняшний день рано говорить об открытой новой линии фронта", — добавил он.

Напомним, украинские военные на Купянском направлении Харьковской области показали кадры работы пилотов дронов-камикадзе по российским целям. Атаки поразили как личный состав врага, так и другие приоритетные цели.

Также бойцы ССО уничтожили склад боекомплекта российских войск и ударили по личному составу врага на южном направлении.

война
ВСУ
Украина
Харьковская область
оккупанты
Купянск
Олег Синегубов

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