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Синєгубов розповів, як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку

30 квітня 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов розповів, як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про військову ситуацію на півночі області та Куп'янському напрямку. За його словами, вона незмінна.

Про це Олег Синєгубов розповів у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Військова ситуація на півночі Харківської області та Куп'янському напрямку

Синєгубов зазначив, що особовий склад ворога не збільшений. 

"Постійно відслідковуємо переміщення військ як і на півночі, так і на північному сході. Станом на сьогодні зарано говорити про відкриту нову лінію фронту", — додав він.

Нагадаємо, українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.

Також бійці ССО знищили склад боєкомплекту російських військ, та вдарили по особовому складу ворога на південному напрямку.

війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
окупанти
Куп'янськ
Олег Синєгубов

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