Синєгубов розповів, як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про військову ситуацію на півночі області та Куп'янському напрямку. За його словами, вона незмінна.

Про це Олег Синєгубов розповів у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Військова ситуація на півночі Харківської області та Куп'янському напрямку

Синєгубов зазначив, що особовий склад ворога не збільшений.

"Постійно відслідковуємо переміщення військ як і на півночі, так і на північному сході. Станом на сьогодні зарано говорити про відкриту нову лінію фронту", — додав він.

Нагадаємо, українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.

Також бійці ССО знищили склад боєкомплекту російських військ, та вдарили по особовому складу ворога на південному напрямку.