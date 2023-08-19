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Синегубов сообщил о последствиях ночных обстрелов

19 августа 2023 09:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов сообщил о последствиях ночных обстрелов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки около полуночи враг обстрелял Харьковскую область. В результате российской атаки пострадали два человека.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Ночной обстрел Харьковской области

По словам Синегубова, российские оккупанты обстреляли село Загрызовое Изюмского района. В результате ранения получили женщина 44 лет и 26-летний мирный мужчина. Их госпитализировали.

"Кроме того, около 1:00 ночи были обстреляны г. Волчанск и с. Вильча Чугуевского района. В Вильче повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки, здания гражданского предприятия. В Волчанске поврежден дом. Предварительно, без пострадавших", — рассказал Синегубов.

Другая атака РФ

За прошедшие сутки противник вел огонь по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что в результате обстрелов Купянска повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

"Вчера днем из танка было обстреляно с. Казачья Лопань Харьковского района. Поврежден жилой дом, летняя кухня и линии электропередач", — сообщил Синегубов.

Враг также атаковал Глушковку Купянского района. Было зафиксировано попадание в открытый участок земли.

Синегубов добавил, что в селе Чернещина Изюмского района повреждены хозяйственные постройки и электросеть агропредприятия.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.

Добавим, ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.

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