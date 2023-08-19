Синєгубов повідомив про наслідки нічних обстрілів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

Минулої доби близько опівночі ворог обстріляв Харківську область. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Нічний обстріл Харківської області

За словами Синєгубова, російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Внаслідок чого поранень зазнали жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік. Їх госпіталізували.

"Крім того, близько 1:00 ночі були обстріляні м. Вовчанськ та с. Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих", — розповів Синєгубов.

Інша атака РФ

Минулої доби противник вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Очільник Харківської ОВА розповів, що внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

"Вчора вдень з танка було обстріляне с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач", — повідомив Синєгубов.

Ворог також атакував Глушківку Куп'янського району. Було зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі.

Синєгубов додав, що у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Також ми писали, що російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.

Додамо, вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.