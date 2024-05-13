Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОП

Россияне в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковщину. Из приграничных населенных пунктов эвакуируют людей.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, 13 мая.

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Синегубов заявил, что враг продолжает наступление Харьковщины. В связи с этим, в области не прекращается процесс эвакуации граждан — на сегодняшний день запланирована транспортировка примерно 1 600 жителей.

Глава ОВА подчеркнул, что обстановка остается напряженной. В городе Волчанск в настоящее время насчитывается от 200 до 300 человек. Военное руководство области продолжает информировать население о возможностях эвакуации в безопасные зоны.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

Под постоянным вражеским огнем — Волчанск. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было около 18 000.