Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОП

Росіяни у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів евакуюють людей.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у понеділок, 13 травня.

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Синєгубов заявив, що ворог продовжує наступ Харківщину. У зв’язку з цим, в області не припиняється процес евакуації громадян — на сьогодні заплановано транспортування приблизно 1 600 жителів.

Голова ОВА підкреслив, що обстановка залишається напружено. В місті Вовчанськ наразі налічується від 200 до 300 осіб. Військове керівництво області продовжує інформувати населення про можливості евакуації до безпечних зон.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.

Під постійним ворожим вогнем — Вовчанськ. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000.