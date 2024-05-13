Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині
Росіяни у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів евакуюють людей.
Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у понеділок, 13 травня.
Ситуація на Харківщині
Синєгубов заявив, що ворог продовжує наступ Харківщину. У зв’язку з цим, в області не припиняється процес евакуації громадян — на сьогодні заплановано транспортування приблизно 1 600 жителів.
Голова ОВА підкреслив, що обстановка залишається напружено. В місті Вовчанськ наразі налічується від 200 до 300 осіб. Військове керівництво області продовжує інформувати населення про можливості евакуації до безпечних зон.
Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.
Під постійним ворожим вогнем — Вовчанськ. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000.
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