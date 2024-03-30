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Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре Харькова

30 марта 2024 22:48
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Бригадир София
редактор
Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре Харькова
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба главы ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские захватчики снова атаковали Харьков. Известно, что они ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 30 марта.

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Синегубов заявил, что известно, что российские войска наносят удар по гражданским объектам в Харькове.

"По предварительным данным, кафиры снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом. По состоянию на данный момент — без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления. Профильные службы работают на местах", — говорится в сообщении главы ОВА.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что 30 марта, оккупанты снова обстреляли Харьков. Сообщалось, что ракета попала в жилую застройку.

Раньше мы писали, что в Харькове раздались мощные взрывы.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов