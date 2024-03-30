Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре Харькова
Российские захватчики снова атаковали Харьков. Известно, что они ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 30 марта.
Заявление Синегубова
Синегубов заявил, что известно, что российские войска наносят удар по гражданским объектам в Харькове.
"По предварительным данным, кафиры снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом. По состоянию на данный момент — без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления. Профильные службы работают на местах", — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, что 30 марта, оккупанты снова обстреляли Харьков. Сообщалось, что ракета попала в жилую застройку.
Раньше мы писали, что в Харькове раздались мощные взрывы.
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