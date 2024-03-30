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Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова

30 березня 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба голови ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російські загарбники знову атакували Харків. Відомо, що вони вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 30 березня.

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Заява Синєгубова 

Синєгубов заявив, що наразі відомо, що російські війська завдавали удару по цивільних об’єктах у Харкові.

"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз — без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 30 березня окупанти знову обстріляли Харків. Повідомлялося, що ракета влучила в житлову забудову. 

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали потужні вибухи. 

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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