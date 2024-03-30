Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова
Російські загарбники знову атакували Харків. Відомо, що вони вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 30 березня.
Заява Синєгубова
Синєгубов заявив, що наразі відомо, що російські війська завдавали удару по цивільних об’єктах у Харкові.
"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз — без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", — йдеться у повідомленні голови ОВА.
Нагадаємо, що 30 березня окупанти знову обстріляли Харків. Повідомлялося, що ракета влучила в житлову забудову.
Раніше ми писали, що у Харкові пролунали потужні вибухи.
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