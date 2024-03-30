Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба голови ОВА

Російські загарбники знову атакували Харків. Відомо, що вони вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 30 березня.

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Синєгубов заявив, що наразі відомо, що російські війська завдавали удару по цивільних об’єктах у Харкові.

"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз — без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 30 березня окупанти знову обстріляли Харків. Повідомлялося, що ракета влучила в житлову забудову.

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали потужні вибухи.