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Синоптики предупредили харьковчан об опасной погоде

21 октября 2024 18:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 22 октября
Люди гуляют в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во вторник, 22 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона осадки не прогнозируются.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 22 октября

Ветер будет северо-западный, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днем поднимется до +11...+16 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост
Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

22 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ
Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, во вторник, 22 октября, в Украине будет малооблачная погода. Существенных осадков не предполагается.

Также мы писали, что завтра, во вторник, 22 октября, в Одессе станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня прогреется до +14 °C.

Харьков погода прогноз погоды погода в Украине Харьковская область

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18:39 В Запорожье возросло количество погибших в результате российского обстрела

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