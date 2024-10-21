Прогноз погоды в Харькове на завтра, 22 октября

Синоптики предупредили харьковчан об опасной погоде
Во вторник, 22 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона осадки не прогнозируются.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.
Погода в Харькове 22 октября
Ветер будет северо-западный, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днем поднимется до +11...+16 °C.
Пожарная опасность
22 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.
Напомним, во вторник, 22 октября, в Украине будет малооблачная погода. Существенных осадков не предполагается.
Также мы писали, что завтра, во вторник, 22 октября, в Одессе станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня прогреется до +14 °C.
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