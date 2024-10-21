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Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду

21 жовтня 2024 18:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прогноз погоди в Харкові завтра 22 жовтня
Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 22 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

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Вітер буде північно-західний зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до +5°C, вдень підніметься до +11...+16 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост
Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

22 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ
Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, в Україні буде малохмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається.

Також ми писали, що завтра, у вівторок, 22 жовтня, в Одесі стане трохи тепліше. Температура повітря вдень прогріється до +14 °C. 

Харків погода прогноз погоди погода в Україні Харківська область

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