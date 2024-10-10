Прогноз погоды в Харькове на завтра, 11 октября, от синоптиков

Люди гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 11 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 11 октября

11 октября в Харьковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предполагается, что делает день достаточно удобным для прогулок. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим будет приятным: ночью столбик термометра будет колебаться в пределах +5...+10 °C, а днем +19...+24 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

11 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в пятницу, 11 октября, погода резко испортится — ожидаются похолодания и дожди. Атмосферный фронт накроет сначала западные области страны и постепенно распространится по всей территории.

Напомним, в Укргидрометцентре в пятницу, 11 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +26 °С.