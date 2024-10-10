Прогноз погоди в Харкові на завтра 11 жовтня від синоптиків

Люди гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 11 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону суттєвих опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

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11 жовтня у Харківській області очікується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається, що робить день досить комфортним для прогулянок. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим буде приємним: вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах +5...+10 °C, а вдень — +19...+24 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

11 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що у п'ятницю, 11 жовтня, погода різко зіпсується — очікуються похолодання та дощі. Атмосферний фронт накриє спочатку західні області країни та поступово пошириться на всю територію.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі у п'ятницю, 11 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів підіймуться до +26 °С.