Прогноз погоды в Харькове на 4 октября от синоптиков.

Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Харькове — чего ждать
Погода в Харькове в пятницу, 4 октября, будет облачной. Существенных осадков в городе и области не предполагается.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометрологии.
Погода в Харьковской области 4 октября
Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем поднимется до +20...+25 °C.
В Харькове тоже не ожидается значительных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночная температура составит +8...+10 °C, а днем ожидается +22...+24 °C.
Следует отметить, что погодные условия могут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников открытого огня.
Напомним, погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет аномально теплой. Однако в западных регионах местами пройдут дожди, возможны туманы.
В Киеве 4 октября передают переменную облачность, в некоторых местах возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться от +20 °C до +22 °C.
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