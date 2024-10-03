Прогноз погоды в Харькове на 4 октября от синоптиков.

Люди гуляют в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове в пятницу, 4 октября, будет облачной. Существенных осадков в городе и области не предполагается.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометрологии.

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Погода в Харьковской области 4 октября

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем поднимется до +20...+25 °C.

В Харькове тоже не ожидается значительных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночная температура составит +8...+10 °C, а днем ожидается +22...+24 °C.

Следует отметить, что погодные условия могут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников открытого огня.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометрологии

Напомним, погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет аномально теплой. Однако в западных регионах местами пройдут дожди, возможны туманы.

В Киеве 4 октября передают переменную облачность, в некоторых местах возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться от +20 °C до +22 °C.