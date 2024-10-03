У Харківській області масштабна пожежа знищила селище, є загиблі

Наслідки пожежі у Харківській області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

У Харківській області сталася масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло ціле селище. Внаслідок загоряння є загиблі.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook у четвер, 3 жовтня.

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За словами Болвінова, понад тисячу будинків знищено через лісову пожежу. Також загинуло четверо людей — двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони не встигли втекти, оскільки полум'я розповсюджувалося шаленими темпами.

Наслідки пожежі у Харківській області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

"Вогонь знову прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", — зазначив Болвінов.

Також у лісі та поблизу нього згоріло близько 1 100 дерев'яних будинків. Загалом евакуювали 60 людей.

"Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли", — додав Болвінов.

Нагадаємо, 1 жовтня у Харкові спалахнула масштабна пожежа в Основʼянському районі. Дим було видно за кілька кілометрів.

Також восени зазвичай зростає кількість пожеж, що призводить до значного забруднення повітря. Для гасіння вогню залучають численні одиниці техніки та пожежників. Основними причинами поширення вогню є людська недбалість, оскільки українці часто спалюють суху траву та рослинні відходи. За такі дії передбачені адміністративні штрафи та інші санкції.