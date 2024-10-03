Прогноз погоди в Харкові на 4 жовтня від синоптиків

Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові у п'ятницю, 4 жовтня, буде мінливо хмарною. Істотних опадів в місті та області не передбачається.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометрології.

Читайте також:

Погода на Харківщині 4 жовтня

Вітер буде дути з південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, а вдень підніметься до +20...+25 °C.

У Харкові також не очікується значних опадів. Південний вітер дутиме з швидкістю 7-12 м/с. Нічна температура становитиме +8...+10 °C, а вдень очікується +22...+24 °C.

Слід зазначити, що погодні умови цього дня можуть сприяти підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел відкритого вогню.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометрології

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде аномально теплою. Однак у західних регіонах місцями пройдуть дощі, також можливі тумани.

У Києві 4 жовтня передають мінливу хмарність, в деяких місцях можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 °C.