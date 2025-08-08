Видео
Главная Харьков Синоптики порадовали харьковчан прогнозом — какая погода завтра

Синоптики порадовали харьковчан прогнозом — какая погода завтра

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:27
Погода в Харькове и области завтра — прогноз на 9 августа
Лето в городе. Фото: Новости.LIVE

В субботу, 9 августа, на Харьковщине ожидается приятная и спокойная погода с переменной облачностью. Значительные осадки в регионе не прогнозируются.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды на 9 августа

В Харьковской области существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, а днем изменится на северо-западный и усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, днем поднимется до +23...+28 °С.

В Харькове погода будет похожей — без значительных осадков и с умеренной переменной облачностью. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, а днем - северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+16 °С, днем — +25...+27 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, где завтра ждать дождей.

А также астросиноптики предупреждают о мощной магнитной буре, которая накроет Землю.

погода Харьковская область Харьков прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
