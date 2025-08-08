Погода в Харкові та області завтра — прогноз на 9 серпня

Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 9 серпня, на Харківщині очікується приємна та спокійна погода з мінливою хмарністю. Значні опади у регіоні не прогнозуються.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 9 серпня

У Харківській області істотних опадів не прогнозується. Вітер вночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень зміниться на північно-західний та посилиться до 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, удень підніметься до +23…+28 °С.

У Харкові погода буде схожою — без значних опадів та із помірною мінливою хмарністю. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 м/с, а вдень — північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+16 °С, вдень — +25…+27 °С.

