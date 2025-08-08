Відео
Головна Харків Синоптики потішили харків'ян прогнозом — яку погоду чекати завтра

Синоптики потішили харків'ян прогнозом — яку погоду чекати завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:27
Погода в Харкові та області завтра — прогноз на 9 серпня
Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 9 серпня, на Харківщині очікується приємна та спокійна погода з мінливою хмарністю. Значні опади у регіоні не прогнозуються.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 серпня

У Харківській області істотних опадів не прогнозується. Вітер вночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень зміниться на північно-західний та посилиться до 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, удень підніметься до +23…+28 °С.

У Харкові погода буде схожою — без значних опадів та із помірною мінливою хмарністю. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 м/с, а вдень — північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+16 °С, вдень — +25…+27 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, де завтра чекати дощів.

А також астросиноптики попереджають про потужну магнітну бурю, яка накриє Землю.

погода Харківська область Харків прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
