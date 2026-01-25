Погода в Харькове 26 января — синоптики предупредили об опасности

Холодная и ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 26 января будет холодная погода. Температура воздуха опустится до -10 °C днем, а также ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 26 января

Синоптики рассказали, что завтра в регионе будет облачная погода, но без существенных осадков. В то же время на дорогах гололедица и ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, которые днем местами могут увеличиться до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -11...-16 °C, а днем показатели повысятся до -5...-10 °C.

Погода в Харькове 25 января

В Харькове тоже на дорогах сильная гололедица и ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -13...-15 °C, а днем столбики термометров будут показывать -7...-9 °C.

Напомним, 25 января Гидрометцентр прогнозирует снег почти по всей Украине. В некоторых регионах объявили І уровень опасности.

А Харьковскую область сегодня сковали сильные морозы. Столбик термометра ночью опустится до -11...-16 °C.