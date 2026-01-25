Відео
Головна Харків Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:26
Погода у Харкові 26 січня — синоптики попередили про небезпеку
Холодна та вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 26 січня буде холодна погода. Температура повітря опуститься до -10 °C вдень, а також очікується сильний вітер.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Харківській області 26 січня

Синоптики розповіли, що завтра в регіоні буде хмарна погода, але без істотних опадів. Водночас на дорогах ожеледиця та очікується сильний південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, які вдень місцями можуть збільшитись до 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі опуститься до -11...-16 °C, а вдень показники підвищаться до -5...-10 °C.  

Погода у Харкові 25 січня

У Харкові теж на дорогах сильна ожеледиця та вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -13...-15 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -7...-9 °C.

Погода у Харкові 26 січня
Скриншот допису Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, 25 січня Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні. У деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності.

А Харківщину сьогодні скують сильні морози. Стовпчик термометра вночі опуститься до -11...-16 °C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
