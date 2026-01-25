Погода у Харкові 26 січня — синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра
У Харкові та Харківській області 26 січня буде холодна погода. Температура повітря опуститься до -10 °C вдень, а також очікується сильний вітер.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 26 січня
Синоптики розповіли, що завтра в регіоні буде хмарна погода, але без істотних опадів. Водночас на дорогах ожеледиця та очікується сильний південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, які вдень місцями можуть збільшитись до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до -11...-16 °C, а вдень показники підвищаться до -5...-10 °C.
Погода у Харкові 25 січня
У Харкові теж на дорогах сильна ожеледиця та вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -13...-15 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -7...-9 °C.
Нагадаємо, 25 січня Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні. У деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності.
А Харківщину сьогодні скують сильні морози. Стовпчик термометра вночі опуститься до -11...-16 °C.
