Прогноз погоды в Харькове на 20 ноября.

Синоптики рассказали, чего ожидать харьковчанам от погоды сегодня
Специалисты Харьковского гидрометцентра сообщают о непогоде, которая накроет Харьков и область уже сегодня, 20 ноября. Предупреждение расспространяется на весь регион с указанием возможных опасностей, связанных с ухудшением погоды.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Харькове сегодня
Ветер будет переменного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться -1...-3°C.
В Харькове ожидается облачная погода, со значительным снегопадом утром. Днем прекращение снеговых осадков, но остается гололедица.
Синоптики советуют водителям и пешеходам быть особенно осторожными из-за ухудшения условий на дорогах.
Прогноз погоды в Харьковской области 20 ноября
Ветер в городе также будет переменным направлением со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет составлять в пределах -4...+1°C.
Синоптики выделяют первый уровень опасности (желтый), что указывает на возможность налипания мокрого снега и гололедицы на дорогах.
Народный прогноз
В этот день наблюдается стойкое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. В этот день гололедица прогнозирует затяжные морозы.
Напомним, что власти Харькова предупреждают горожан о начале сильных снегов.
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