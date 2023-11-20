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Синоптики рассказали, чего ожидать харьковчанам от погоды сегодня

20 ноября 2023 07:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 20 ноября.
Люди на заснеженной улице. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты Харьковского гидрометцентра сообщают о непогоде, которая накроет Харьков и область уже сегодня, 20 ноября. Предупреждение расспространяется на весь регион с указанием возможных опасностей, связанных с ухудшением погоды.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

Ветер будет переменного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться -1...-3°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

В Харькове ожидается облачная погода, со значительным снегопадом утром. Днем прекращение снеговых осадков, но остается гололедица.

Синоптики советуют водителям и пешеходам быть особенно осторожными из-за ухудшения условий на дорогах.

Прогноз погоды в Харьковской области 20 ноября

Ветер в городе также будет переменным направлением со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет составлять в пределах -4...+1°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Синоптики выделяют первый уровень опасности (желтый), что указывает на возможность налипания мокрого снега и гололедицы на дорогах.

Народный прогноз

В этот день наблюдается стойкое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. В этот день гололедица прогнозирует затяжные морозы.

Напомним, что власти Харькова предупреждают горожан о начале сильных снегов.

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