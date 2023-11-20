Прогноз погоди у Харкові та області на 20 листопада

Люди на засніженій вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

Спеціалісти Харківського гідрометцентру повідомляють про негоду, яка накриє Харків та область вже сьогодні, 20 листопада. Попередження видається на весь регіон із зазначенням можливих небезпек, пов'язаних із погіршенням погоди.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода в Харкові сьогодні

Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься -1...-3°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

У Харкові очікується хмарна погода, зі значним снігопадомвранці. Вдень припинення снігових опадів, але залишається ожеледиця.

Синоптики радять водіям та пішоходам бути особливо обережними через погіршення умов на дорогах.

Прогноз погоди в Харківській області 20 листопада

Вітер у місті також буде змінного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень та вночі становитиме в межах -4...+1°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Синоптики виділяють перший рівень небезпеки (жовтий), що вказує на можливість налипання мокрого снігу та ожеледиці на дорогах.

Народний прогноз

Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. В цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози.

Нагадаємо, що влада Харкова попереджає містян про початок сильних снігів.