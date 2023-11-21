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Синоптики рассказали, чего завтра ждать харьковчанам от погоды

21 ноября 2023 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября.
Женщина идет под снегом. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове и области ожидается пасмурное небо с прояснениями, ночью и утром местами возможен туман. В связи с состоянием дорог, следует быть осторожными из-за наличия гололедицы, но не предполагается осадков в регионе.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 22 ноября

В Харьковской области прогнозируется пасмурное небо, но без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, а на дорогах может образоваться гололедица. Температура воздуха ночью -9...-14°C, днем -3...-8°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Ветер сменит направление на северо-западное со скоростью от 5 до 10 м/с. Осадков в регионе тоже не предполагается. Жителей просят быть внимательными на дорогах и готовиться к холоду.

Какая будет погода в Харькове завтра

Завтра, в Харькове, прогнозируется пасмурное небо с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром возможен туман, и на дорогах следует ожидать гололедицу. Температура воздуха ночью будет колебаться -10...-12°C, днем -4...-6°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 м/с. Осадков не предполагается. Заезжайте на дороги осторожно, особенно утром, из-за возможной гололедицы.

Напомним, что в некоторых областях Украины ожидается -12 °С . К тому же осадки — дождь и мокрый снег.

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