Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября.

Женщина идет под снегом. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области ожидается пасмурное небо с прояснениями, ночью и утром местами возможен туман. В связи с состоянием дорог, следует быть осторожными из-за наличия гололедицы, но не предполагается осадков в регионе.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 22 ноября

В Харьковской области прогнозируется пасмурное небо, но без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, а на дорогах может образоваться гололедица. Температура воздуха ночью -9...-14°C, днем -3...-8°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Ветер сменит направление на северо-западное со скоростью от 5 до 10 м/с. Осадков в регионе тоже не предполагается. Жителей просят быть внимательными на дорогах и готовиться к холоду.

Какая будет погода в Харькове завтра

Завтра, в Харькове, прогнозируется пасмурное небо с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром возможен туман, и на дорогах следует ожидать гололедицу. Температура воздуха ночью будет колебаться -10...-12°C, днем -4...-6°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 м/с. Осадков не предполагается. Заезжайте на дороги осторожно, особенно утром, из-за возможной гололедицы.

Напомним, что в некоторых областях Украины ожидается -12 °С . К тому же осадки — дождь и мокрый снег.