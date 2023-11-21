Прогноз погоди у Харкові та області на 22 листопада

Жінка йде під снігом. Ілюстративне фото: УНІАН

Завтра в Харкові та області очікується похмуре небо з проясненнями, вночі та вранці місцями можливий туман. Через стан доріг і наявність ожеледиці варто бути обережними, але не передбачається опадів у регіоні.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харківській області 22 листопада

На Харківщині прогнозується похмуре небо, але без опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман, а на дорогах може утворитися ожеледиця. Температура повітря вночі -14...-9 °C, вдень -8...-3 °C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Вітер змінить напрямок на північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Опадів у регіоні теж не передбачається. Мешканців просять бути уважними на дорогах та готуватися до холоду.

Якою буде погода в Харкові завтра

Завтра в місті Харкові прогнозується похмуре небо з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці можливий туман, і на дорогах слід очікувати ожеледицю. Температура повітря вночі коливатиметься -12...-10 °C, вдень -6...-4 °C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Опадів не передбачається. Заїжджайте на дороги обережно, особливо вранці, через можливу ожеледицю.

Нагадаємо, що у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг.