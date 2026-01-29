Видео
Главная Харьков Смерть блогера в ДТП — суд вынес приговор ее мужу

Смерть блогера в ДТП — суд вынес приговор ее мужу

Дата публикации 29 января 2026 17:15
Смерть блогера Анны Жук — как суд наказал ее мужа
Анна Жук и Владимир Билевцов. Фото: prosto__dobryi/Instagram

Суд вынес приговор мужу украинского блогера Анны Жук, которая в начале 2025 года погибла в ДТП. Мужчине назначили условный срок наказания.

Об этом говорится в приговоре Лубенского городского районного суда Полтавской области.

Читайте также:

Суд наказал мужчину блогера Анны Жук, которая погибла в ДТП

В Полтавской области суд назначил условный срок Владимиру Билевцову по делу о смертельном ДТП, в котором погибла его жена, блогер Анна Жук.

По данным судебного решения, 24 января 2025 года водитель автомобиля Lexus LX 450d, двигаясь в направлении Киева со скоростью более 110 километров в час, проявил невнимательность, изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части. В результате легковушка столкнулась с грузовиком Renault Premium 420, который стоял на обочине.

В результате столкновения Анна Жук, которая находилась на переднем сиденье, погибла на месте аварии.

Также в ДТП тяжелые телесные повреждения получил 9-летний пассажир Lexus — сын погибшей. Водитель грузовика получил телесные повреждения средней тяжести.

Во время судебного заседания обвиняемый Владимир Билевцов полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что вместе с женой и ребенком ехал из Харькова в Киев, двигался со скоростью около 100-120 км/ч, видел грузовик на обочине, но рассчитывал, что не зацепит его и не принимал экстренного торможения.

После столкновения мужчина пытался оказать помощь пострадавшим. По его словам, он добровольно возместил всем пострадавшим материальный и моральный ущерб, а также компенсировал расходы на лечение.

По заключению суда, водитель Lexus имел техническую возможность избежать аварии. Проведенные экспертизы подтвердили, что ключевой причиной ДТП стали действия водителя, а не технические неисправности автомобиля или действия других участников движения.

Суд признал водителя виновным по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения потерпевших" и назначил 5 лет лишения свободы.

Однако, учитывая искреннее раскаяние и возмещение, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Напомним, 24 января 2025 года украинская блогерша Анна Жук погибла в ДТП на трассе Киев-Харьков.

26 января 2025 года в Харькове состоялось прощание с блогершей.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
