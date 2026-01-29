Смерть блогерки Анни Жук — як суд покарав її чоловіка

Анна Жук та Володимир Більовцов. Фото: prosto__dobryi/Instagram

Суд виніс вирок чоловікові української блогерки Анни Жук, яка на початку 2025 року загинула у ДТП. Чоловікові призначили умовний термін покарання.

Про це йдеться у вироку Лубенського міського районного суду Полтавської області.

Реклама

Читайте також:

Суд покарав чоловіка блогерки Анни Жук, яка загинула у ДТП

У Полтавській області суд призначив умовний термін Володимиру Більовцову у справі про смертельну ДТП, у якій загинула його дружина, блогерка Анна Жук.

За даними судового рішення, 24 січня 2025 року водій автомобіля Lexus LX 450d, рухаючись у напрямку Києва зі швидкістю понад 110 кілометрів за годину, проявив неуважність, змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього легковик зіткнувся з вантажівкою Renault Premium 420, яка стояла на узбіччі.

Внаслідок зіткнення Анна Жук, яка перебувала на передньому сидінні, загинула на місці аварії.

Також у ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримав 9-річний пасажир Lexus — син загиблої. Водій вантажівки зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Під час судового засідання обвинувачений Володимир Більовцов повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що разом із дружиною та дитиною їхав із Харкова до Києва, рухався зі швидкістю близько 100-120 км/год, бачив вантажівку на узбіччі, але розраховував, що не зачепить її та не вживав екстреного гальмування.

Після зіткнення чоловік намагався надати допомогу потерпілим. За його словами, він добровільно відшкодував усім потерпілим матеріальну та моральну шкоду, а також компенсував витрати на лікування.

За висновками суду, водій Lexus мав технічну можливість уникнути аварії. Проведені експертизи підтвердили, що ключовою причиною ДТП стали дії водія, а не технічні несправності автомобіля чи дії інших учасників руху.

Суд визнав водія винним за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження потерпілих" та призначив 5 років позбавлення волі.

Однак, врахувавши щире каяття та відшкодування, звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Також чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами строком на два роки.

Раніше ми інформували, що 26 січня 2025 року в Харкові відбулося прощання із блогеркою Анною Жук.

Також ми повідомляли, що загинула українська блогерка у ДТП на трасі Київ-Харків 24 січня.