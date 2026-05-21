Смертельное ДТП в Харькове: водитель на скорости сбил пешеходов

Место смертельной аварии в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 20 мая в Харькове произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб 18-летний парень, еще одна пострадала сейчас в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Поврежден автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

Авария в Харькове

По предварительным данным следствия, около 21:30 38-летний водитель автомобиля Audi A4 двигался по проспекту Героев Харькова в направлении бульвара Богдана Хмельницкого. При этом в полиции отмечают, что мужчина существенно превысил допустимую скорость и сбил двух пешеходов, которые, вероятно, перебегали дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм 18-летний молодой человек погиб на месте. 17-летнюю девушку с травмами госпитализировали в больницу.

После наезда Audi также врезался в Volkswagen Passat, двигавшийся сзади в попутном направлении. В прокуратуре отметили, что водитель Audi был трезв.

Автомобиль, на котором сбили пешеходов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание за смертельное ДТП

Мужчина задержан. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и травмирование потерпевшей. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств аварии.

