Главная Харьков Смертельное ДТП в Харькове: водитель на скорости сбил пешеходов

Смертельное ДТП в Харькове: водитель на скорости сбил пешеходов

Дата публикации 21 мая 2026 10:03
Смертельное ДТП в Харькове: водитель на скорости сбил пешеходов
Место смертельной аварии в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 20 мая в Харькове произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб 18-летний парень, еще одна пострадала сейчас в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Разбитый автомобиль
Поврежден автомобиль. Фото: Харьковская областная прокуратура

Авария в Харькове

По предварительным данным следствия, около 21:30 38-летний водитель автомобиля Audi A4 двигался по проспекту Героев Харькова в направлении бульвара Богдана Хмельницкого. При этом в полиции отмечают, что мужчина существенно превысил допустимую скорость и сбил двух пешеходов, которые, вероятно, перебегали дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм 18-летний молодой человек погиб на месте. 17-летнюю девушку с травмами госпитализировали в больницу.

После наезда Audi также врезался в Volkswagen Passat, двигавшийся сзади в попутном направлении. В прокуратуре отметили, что водитель Audi был трезв.

Разбитая фара
Автомобиль, на котором сбили пешеходов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание за смертельное ДТП

Мужчина задержан. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и травмирование потерпевшей. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств аварии.

Место аварии в Харькове
Место смертельной аварии в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее Новини.LIVE писали, что суд вынес приговор мужу украинской блоггерши Анны Жук, которая в начале 2025 года погибла в ДТП. Мужу назначили условный срок наказания. По данным судебного решения, 24 января 2025 водитель автомобиля Lexus LX 450d, двигаясь в направлении Киева со скоростью более 110 километров в час, проявил невнимательность, изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части, где столкнулась с стоящим на обочине грузовиком. В результате столкновения Анна Жук, находившаяся на переднем сиденье, погибла на месте аварии.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове семья погибшей в результате ДТП Инны Гонтаренко в Коротиче в мае 2025 года рассказала о последних минутах ее жизни. Мать и отец 40-летней Инны Гонтаренко рассказали, что в этот страшный день женщина ехала на работу, ждала коллег на остановке у трассы Киев — Харьков, когда в нее врезался автомобиль.

Кроме этого Новини.LIVE информировали, что в Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили несовершеннолетние девушки.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
