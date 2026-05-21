Смертельна ДТП у Харкові: водій на швидкості збив пішоходів

Місце смертельної аварії у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 20 травня у Харкові сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець, ще одна потерпіла зараз у лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджена автівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Аварія у Харкові

За попередніми даними слідства, близько 21:30 38-річний водій автомобіля Audi A4 рухався проспектом Героїв Харкова у напрямку бульвару Богдана Хмельницького. При цьому у поліції наголошують, що чоловік суттєво перевищив допустиму швидкість та збив двох пішоходів, які, ймовірно, бігли через дорогу поза пішохідним переходом.

Від отриманих травм 18-річний хлопець загинув на місці. 17-річну дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.

Після наїзду Audi також врізався у Volkswagen Passat, який рухався позаду у попутному напрямку. У прокуратурі зазначили, що водій Audi був тверезий.

Автівка, на якій збили пішоходів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Яке покарання за смертельне ДТП

Наразі чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та травмування потерпілої. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває встановлення всіх обставин аварії.

Раніше Новини.LIVE писали, що суд виніс вирок чоловікові української блогерки Анни Жук, яка на початку 2025 року загинула у ДТП. Чоловікові призначили умовний термін покарання. За даними судового рішення, 24 січня 2025 року водій автомобіля Lexus LX 450d, рухаючись у напрямку Києва зі швидкістю понад 110 кілометрів за годину, проявив неуважність, змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Внаслідок зіткнення Анна Жук, яка перебувала на передньому сидінні, загинула на місці аварії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові сім’я загиблої внаслідок ДТП в Коротичі у травні 2025 року Інни Гонтаренко розповіла про останні хвилини її життя. Мати та батько 40-річної Інни Гонтаренко розповіли, що того страшного дня жінка їхала на роботу, чекала колег на зупинці біля траси Київ — Харків, коли в неї врізався автомобіль.

Окрім цього Новини.LIVE інформували, що у Харкові суддя за кермом автомобіля наїхала на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжкі травми отримали неповнолітні дівчата.