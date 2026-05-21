Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Смертельна ДТП у Харкові: водій на швидкості збив пішоходів

Смертельна ДТП у Харкові: водій на швидкості збив пішоходів

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 10:03
Смертельна ДТП у Харкові: водій на швидкості збив пішоходів
Місце смертельної аварії у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 20 травня у Харкові сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець, ще одна потерпіла зараз у лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Розбита автівка
Пошкоджена автівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Аварія у Харкові

За попередніми даними слідства, близько 21:30 38-річний водій автомобіля Audi A4 рухався проспектом Героїв Харкова у напрямку бульвару Богдана Хмельницького. При цьому у поліції наголошують, що чоловік суттєво перевищив допустиму швидкість та збив двох пішоходів, які, ймовірно, бігли через дорогу поза пішохідним переходом.

Від отриманих травм 18-річний хлопець загинув на місці. 17-річну дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.

Після наїзду Audi також врізався у Volkswagen Passat, який рухався позаду у попутному напрямку. У прокуратурі зазначили, що водій Audi був тверезий.

Читайте також:
Розбита фара
Автівка, на якій збили пішоходів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Яке покарання за смертельне ДТП

Наразі чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та травмування потерпілої. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває встановлення всіх обставин аварії.

Місце аварії у Харкові
Місце смертельної аварії у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше Новини.LIVE писали, що суд виніс вирок чоловікові української блогерки Анни Жук, яка на початку 2025 року загинула у ДТП. Чоловікові призначили умовний термін покарання. За даними судового рішення, 24 січня 2025 року водій автомобіля Lexus LX 450d, рухаючись у напрямку Києва зі швидкістю понад 110 кілометрів за годину, проявив неуважність, змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Внаслідок зіткнення Анна Жук, яка перебувала на передньому сидінні, загинула на місці аварії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові сім’я загиблої внаслідок ДТП в Коротичі у травні 2025 року Інни Гонтаренко розповіла про останні хвилини її життя. Мати та батько 40-річної Інни Гонтаренко розповіли, що того страшного дня жінка їхала на роботу, чекала колег на зупинці біля траси Київ — Харків, коли в неї врізався автомобіль.

Окрім цього Новини.LIVE інформували, що у Харкові суддя за кермом автомобіля наїхала на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжкі травми отримали неповнолітні дівчата.

ДТП аварія Новини Харкова загиблі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації