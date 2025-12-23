Графики отключения света в Харькове завтра 24 декабря перед Рождеством

Поток автомобилей на темной улице. Фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Графики отключения света в Харькове завтра 24 декабря будут действовать почасово в течение суток. Кое-где электроэнергии может не быть семь часов.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго.

Графики отключения света в Харькове и области 24 декабря

Энергетики отметили, что в Харьковской области будут действовать шесть очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Таким образом, примерный график отключений выглядит следующим образом:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Чтобы узнать свою очередь отключений предлагаем перейти по ссылке.

Напомним, что в результате российского обстрела в Харьковской области утром 23 декабря вводили аварийные отключения света. Известно также, что РФ массированно атаковала энергосистему Украины в ночь на 23 декабря.

Добавим, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев предупредил о возможных обстрелах России на Рождество и Новый год. По его словам российские захватчики специально атакуют украинскую критическую инфраструктуру.