Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Сочельник в темноте — как будут отключать свет в Харькове завтра

Сочельник в темноте — как будут отключать свет в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 23:55
Графики отключения света в Харькове завтра 24 декабря перед Рождеством
Поток автомобилей на темной улице. Фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Графики отключения света в Харькове завтра 24 декабря будут действовать почасово в течение суток. Кое-где электроэнергии может не быть семь часов.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Харькове и области 24 декабря

Энергетики отметили, что в Харьковской области будут действовать шесть очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Таким образом, примерный график отключений выглядит следующим образом:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Чтобы узнать свою очередь отключений предлагаем перейти по ссылке.

Сочельник в темноте — как будут отключать свет в Харькове завтра - фото 1
Сообщение Харьковоблэнерго в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что в результате российского обстрела в Харьковской области утром 23 декабря вводили аварийные отключения света. Известно также, что РФ массированно атаковала энергосистему Украины в ночь на 23 декабря.

Добавим, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев предупредил о возможных обстрелах России на Рождество и Новый год. По его словам российские захватчики специально атакуют украинскую критическую инфраструктуру.

Харьков Харьковская область Укрэнерго свет графики отключений света
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации