Україна
Святвечір у темряві — як відключатимуть світло в Харкові завтра

Святвечір у темряві — як відключатимуть світло в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 23:55
Графіки відключення світла в Харкові завтра 24 грудня перед Різдвом
Потік автівок на темній вулиці. Фото: УНІАН / В'ячеслав Ратинський

Графіки відключення світла в Харкові завтра 24 грудня будуть діяти погодинно впродовж доби. Подекуди електроенергії може не бути сім годин.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Графіки відключення світла в Харкові та області 24 грудня

Енергетики зазначили, що в Харківській області діятимуть шість черг, кожна з яких має дві підчерги. Таким чином, приблизний графік відключень має такий вигляд:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00 
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Щоб дізнатися свою чергу відключень пропонуємо перейти за посиланням.

Святвечір у темряві — як відключатимуть світло в Харкові завтра - фото 1
Повідомлення Харківобленерго в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу в Харківській області вранці 23 грудня вводили аварійні відключення світла. Відомо також, що РФ масовано атакувала енергосистему України в ніч проти 23 грудня.

Додамо, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев попередив про можливі обстріли Росії на Різдво та Новий рік. За його словами російські загарбники спеціально атакують українську критичну інфраструктуру.

Харків Харківська область Укренерго світло графіки відключень світла
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
