Графіки відключення світла в Харкові завтра 24 грудня перед Різдвом

Потік автівок на темній вулиці. Фото: УНІАН / В'ячеслав Ратинський

Графіки відключення світла в Харкові завтра 24 грудня будуть діяти погодинно впродовж доби. Подекуди електроенергії може не бути сім годин.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Графіки відключення світла в Харкові та області 24 грудня

Енергетики зазначили, що в Харківській області діятимуть шість черг, кожна з яких має дві підчерги. Таким чином, приблизний графік відключень має такий вигляд:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Щоб дізнатися свою чергу відключень пропонуємо перейти за посиланням.

Повідомлення Харківобленерго в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу в Харківській області вранці 23 грудня вводили аварійні відключення світла. Відомо також, що РФ масовано атакувала енергосистему України в ніч проти 23 грудня.

Додамо, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев попередив про можливі обстріли Росії на Різдво та Новий рік. За його словами російські загарбники спеціально атакують українську критичну інфраструктуру.