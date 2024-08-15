В двух городах молодые люди сожгли 10 автомобилей военных - их наняли спецслужбы России

Задержан поджигатель автомобилей военных. Фото: СБУ

В двух городах Украины спецслужбами были задержаны российские агенты. Они сожгли десяток автомобилей, принадлежащих военным.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 15 августа.

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Харьков

По данным спецслужб, в Харькове был задержан 22-летний контрактник-дезертир, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался в областном центре.

Отмечается, что через Telegram-каналы он искал возможность подзаработать. Там на него и вышел представитель российской разведки, предложив деньги за сотрудничество.

Выполняя задачи российского куратора, молодой человек за ночь поджег сразу шесть автомобилей военных.

"Правоохранители задержали его, когда он пытался скрыться с места преступления", — говорится в сообщении.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

Парню грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. Фото: СБУ

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области российские спецслужбы к выполнению задач против Украины привлекли несовершеннолетнего.

В СБУ сообщают, что был задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ.

Эти автомобили проходили техобслуживание после выполнения боевых заданий на передовой.

Молодые люди на велосипедах объезжали территорию своего района и отслеживали авто украинских войск.

"После обнаружения потенциальных целей злоумышленники фотографировали их и отправляли на "согласование" заказчику", — подчеркивают силовики.

Отмечается, что после согласования с оккупантами молодые люди изготовляли легковоспламеняющуюся смесь, обливали военные авто и поджигали. Инструкцию, как приготовить соответствующую смесь, давал ФСБшник.

Уточняется, что 18-летнему молодому человеку грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. Он находится под стражей.

Вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта дела решается правоохранителями.