Прокуратура объявила подозрение экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

Подозреваемая. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокурор Харьковской областной прокуратуры заочно предъявил обвинение 42-летней женщине за государственную измену в условиях военного положения. Во время захвата поселка Казачья Лопань Харьковского района местная жительница добровольно перешла на сторону врага.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 15 августа.

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Объявление подозрения предательницы

В момент оккупации женщина работала инспектором в Харьковском следственном изоляторе. В ходе оккупации она стала "начальником отдела внутренней политики" во "Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области".

Предательница занималась расселением русских военных, участвовала в распределении гуманитарной помощи среди местных жителей и организовывала выезд населения в РФ. Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.