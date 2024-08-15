Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО arrow

Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

15 августа 2024 18:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прокуратура объявила подозрение экс-сотрудницы Харьковского СИЗО
Подозреваемая. Фото: Харьковская областная прокуратура
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Прокурор Харьковской областной прокуратуры заочно предъявил обвинение 42-летней женщине за государственную измену в условиях военного положения. Во время захвата поселка Казачья Лопань Харьковского района местная жительница добровольно перешла на сторону врага.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Объявление подозрения предательницы

В момент оккупации женщина работала инспектором в Харьковском следственном изоляторе. В ходе оккупации она стала "начальником отдела внутренней политики" во "Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области".

Предательница занималась расселением русских военных, участвовала в распределении гуманитарной помощи среди местных жителей и организовывала выезд населения в РФ. Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

Допис Харківської прокуратури. Фото: скриншот
Пост Харьковской прокуратури. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Харьков Украина Харьковская область СИЗО прокуратура Коллаборант

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:19 Тысячи куликов-сапожников на Тузловских лиманах — борьба за жизнь во время войны

19:13 Сожгли десяток автомобилей военных — в двух городах Украины задержали агентов ФСБ

Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

18:46 Правоохранители разоблачили чиновников Киевавтодора на растрате 300 тыс. грн бюджетных средств

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:42 Охотился на HIMARS и помогал с наступлением — в Донецкой области задержали российского шпиона

18:33 Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

19:19 Тысячи куликов-сапожников на Тузловских лиманах — борьба за жизнь во время войны

19:13 Сожгли десяток автомобилей военных — в двух городах Украины задержали агентов ФСБ

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

18:46 Правоохранители разоблачили чиновников Киевавтодора на растрате 300 тыс. грн бюджетных средств

18:42 Охотился на HIMARS и помогал с наступлением — в Донецкой области задержали российского шпиона

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:33 Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

18:24 В России разбился бомбардировщик Ту-22, — росСМИ

18:22 ТЦК на Одесчине затеял ремонт за 12 млн грн — детали тендера

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения